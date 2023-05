Sente gridare e lancia l'allarme: ricerche in corso nel Fabrianese ma al momento nessuno a denunciato una scomparsa

FABRIANO - Un passante aveva sentito delle grida e ha lanciato l'allarme. E' giallo nell'hinterland fabrianese: ricerche in corso anche se a 24 ore dall'allarme dato non sono pervenute denunce di scomparsa né segnalazioni ulteriori.

Utilizzati droni

Per non lasciare nulla al caso, continuano però le perlustrazioni in zona da parte di carabinieri e vigili del fuoco. Utilizzati anche droni. In servizio anche la protezione civile, il soccorso alpino e le unità cinofile