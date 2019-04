Allarme rotatoria pericolosa Vola nella notte con lo scooter: è grave

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FALCONARA - Lo scooter su cui viaggiava ha perso aderenza all’improvviso, proprio mentre si immetteva nella rotatoria di via Ponte Murato, in zona Grancetta, a poca distanza dal casello autostradale di Ancona Nord. L’uomo è scivolato sull’asfalto e ha battuto la testa. Ad accorgersi della presenza del ferito, rimasto a terra sanguinante, nel buio della zona, illuminato dalla fioca luce di un lampione, sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno subito lanciato l’allarme. Immediato l’arrivo dei soccorritori del 118, che hanno trasportato il paziente all’ospedale di Torrette in codice rosso.