JESI Mentre in città fervono i preparativi per la Notte dello Sport, in programma a inizio settembre, c’è uno sport che è stato letteralmente messo all’angolo. Si tratta dell’atletica leggera, che ha le sue associazioni sportive e i suoi campioni basta citare Tonini Cardinali nella marcia, Daniele Caimmi nella maratona, Simona Santini e Rosaria Console nel mezzofondo, Diego Ciattaglia nelle ultramaratone. Ma neanche i loro prestigiosi risultati sono serviti per muovere qualcosa verso questo sport, la cui pista presso il Polisportivo Cardinaletti è stata realizzata nel 1988 e mai sottoposta a restyling.

A denunciare pubblicamente la grave situazione di degrado in cui versa questa struttura è l’associazione sportiva Space Running asd. «Dopo il boom olimpico, in molte città ha preso campo la pratica dell’atletica e molti impianti, anche col Pnrr, hanno fatto restyling o sono sorti ex novo come campiscuola (senza calcio) – sottolineano dall’associazione – ma a Jesi la situazione è imbarazzante: un vialetto di accesso perennemente scavato dall’acqua piovana e fangoso in caso di pioggia, pista in condizioni pietose che perde pezzi giorno dopo giorno, buca del salto in lungo invasa dalle erbacce, battuta per salto con tavolette fatiscenti, segnaletica a terra quasi invisibile. Però, come d’incanto, il campo da calcio trattato come un tavolo da biliardo». La Asd Space Running sottolinea un «totale disinteresse di chi gestisce e di chi amministra (compresa la giunta precedente a questa) ma col progetto di aumentare per la seconda volta le tariffe (a gennaio il 10%, a settembre un ulteriore 15%) e per quale servizio? Oltretutto – continuano - sempre più atleti/e accusano dolori alle articolazioni per la durezza e la disomogeneità del fondo in gomma (o quel che ne resta). Sono 35 anni che non spendono un soldo per la pista, mentre dovrebbe essere rigenerata ogni 10 anni». L’auspicio della Space Running è che, con l’occasione del Pnrr si possano attingere ai fondi necessari per sistemare il campo.