Allarme Coronavirus: Ancona cancella il "Carnevalò" e tutti gli eventi del fine settimana

ANCONA - Allarme coronavirus, la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli ha deciso di sospendere tutti gli eventi legati al Carnevale previsti per sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo.

LEGGI ANCHE:

Allerta contagio, il 118 preleva una persona in un albergo. L'operatore è vestito con una speciale tuta. E' psicosi, ma niente di infetto

"In via precauzionale - si legge sul sito istituzionale del Comune - potendo decidere l’Amministrazione Comunale e non essendo un servizio pubblico fondamentale, è stato deciso di annullare tutte le manifestazioni di carnevale previste per il 29 febbraio e 1 marzo 2020. Quindi la sfilata di “El Carnevalò'” è stata annullata".

© RIPRODUZIONE RISERVATA