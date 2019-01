Alla pineta del Passetto resta bloccato nei bagni Giovane devasta tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Rimane chiuso all’interno dei bagni e in attesa dell’arrivo dei soccorsi devasta tutto quello che gli capita sotto mano compreso lo specchio e il lavandino in ceramica. Il fatto è accaduto nei bagni pubblici che si trovano alla pineta del Passetto, uno dei luoghi più panoramici del capoluogo. Protagonista della vicenda un ragazzo che nei giorni scorsi, forse per un difetto alla porta in ferro, è rimasto bloccato all’interno del bagno. In attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, il giovane in preda a una crisi di nervi ha devastato tutto quello che c’era nel locale. A farne le spese oltre allo specchio, il lavandino in ceramica, il porta carta igienica e le finestre in ferro, con le prese dell’aria montate sulla parete del caseggiato che si trova sotto il manto stradale di via Panoramica. Una volta giunti sul posto i vigili del fuoco, in pochi minuti, sono riusciti a liberare il giovane. Ieri mattina i bagni sono stati chiusi con l’intera zona che risulta essere delimitata da un nastro posizionato dagli agenti della polizia municipale. Sulla porta d’accesso è stato appeso un cartello per indicare che i servizi igenici non sono disponibili a causa di lavori di manutenzione. La speranza ora è quella che i bagni tornino in servizio quanto prima essendo la pineta una delle zone più frequentate di Ancona.