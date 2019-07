Ale ha un sogno: andare a vedere i delfini. «Facciamogli un regalo per il compleanno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Si avvicina il compleanno di Alessandro, il bambino affetto dalla leucemia, e il web si mobilità per realizzare un suo sogno: andare ad Oltremare a vedere i delfini. «Il 5 agosto sarà il compleanno di Alessandro – riporta un post dell’Associazione Amici di Ale -. Vorremmo preparargli una sorpresa ed esaudire un suo desiderio: trascorrere una giornata con i genitori e Riccardo a Oltremare e vedere i delfini da vicino. Abbiamo chiesto rassicurazioni sul fatto che non ci siano rischi per la sua salute ed è tutto ok. Chi volesse partecipare al regalo può farlo versando un piccolo contributo sul c/c dell’associazione Amici di Ale iban IT96W0870421300000020116900. Aggiungeremo al regalo un biglietto con i nomi dei partecipanti e pubblicheremo qua le foto della giornata».