Albero cede e crolla su un palazzo: strada chiusa ad Osimo, vigili del fuoco al lavoro per ore

OSIMO - I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 19.15 circa in via Fonte Magna ad Osimo a causa di un grosso albero che, con un improvviso cedimento, è finito sulle mura di un palazzo adiacente.

Strada chiusa al traffico

La squadra di Osimo in collaborazione con l’autoscala proveniente dalla Centrale dei Vigili del Fuoco di Ancona ha provveduto a tagliare lai pianta e a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. La strada e rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario allo svolgimento dell’intervento.