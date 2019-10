Alberi piegati sul lungomare Ciclisti e pedoni, che slalom E scatta la protesta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Alberi storti e piegati sul lungomare dove è scattata la protesta. Il Comune sta incaricando una ditta di provvedere perché i 30 alberi danneggiati dall’ultima perturbazione sono diventati 200, con strascichi anche nei giorni successivi, e i tre giardinieri del Comune non riescono in tempi brevi ad arrivare ovunque. Ciclisti sul piede di guerra per le condizioni in cui versa la pista del lungomare. Dal Marconi all’Alighieri si contano decine di alberi piegati che dal marciapiede finiscono con la fronda sulla pista ciclabile. Quando va bene sfiorano i patiti della due ruote a pedali, quando va male li costringono ad andare sulla strada perché impossibilitati a procedere oltre.Alle loro lamentele si sono unite quelle dei locali perché chi è rimasto aperto anche in questo periodo si sente abbandonato dallo stato di incuria riservato al lungomare. Sui social l’assessore ai Lavori pubblici è intervenuto per stemperare le polemiche, facendo presente che è stata colpa del vento. Dalla perturbazione sono però passati parecchi giorni. «C’è stato un vento di 42 nodi – ricorda l’assessore Enzo Monachesi – con 200 piante da sistemare evidentemente i 3 giardinieri del Comune non hanno potuto provvedere su tutte da soli. Stiamo incaricando una ditta e ci vuole tempo».Chiede pazienza l’assessore finito nel ring dei social tra colpi sferrati da ogni parte. «Vedere lo stato di abbandono che l’Amministrazione riserva anche ai marciapiedi e piste mi fa rimanere basito – dichiara il titolare di un locale -, considerato che ancora qualcheduno lo tiene in vita». Un cittadino aggiunge: «Anche lato marciapiede, se una persona è alta più di un metro e settanta non può camminare sotto gli alberi, previo sbattere la testa nelle fronde non potate o non potate in maniera tale da rendere il marciapiede pienamente fruibili e questo anche in piena stagione estiva». Un problema esploso nell’ultima settimana a causa del maltempo. Tra le segnalazioni anche quella di un residence posizionato tra il lungomare Alighieri e via Spontini. In questa via c’è un albero piegato che ogni tanto perde qualche grosso ramo. Sono già intervenuti i vigili del fuoco e i residenti hanno chiesto al Comune di provvedere prima che caschi su un balcone, come temono possa poter accadere.