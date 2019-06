Albacina-Civitanova chiusa per due mesi: niente treni per il cantiere, c’è l’autobus

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FABRIANO - Al via lavori di elettrificazione lungo la Albacina-Civitanova Marche: da lunedì stop ai treni lungo la tratta per due mesi. A collegare l’entroterra fabrianese alla costa sud della regione ci penserà il pullman. Cantieri aperti fino al 25 agosto per la nuova fermata “Macerata Università” e per il potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Civitanova-Albacina.