Incidente alla rotatoria Paura per un calciatore Bloccata la circolazione

ALBACINA - Incidente stradale, ieri mattina, ad Albacina per una mancata precedenza in via Ceresani, la strada che conduce ad Argignano. Coinvolte due auto: un’Audi dove viaggiava William Bordi, calciatore del Fabriano-Cerreto che milita nel torneo di Eccellenza, 26 anni, di Pollenza, nel Maceratese, e una Golf condotta da una donna di 62 anni di Fabriano. Danni ingenti ai due mezzi, illesi gli automobilisti. Per loro solo tanta paura.È accaduto alle ore 9,45 all’altezza della rotatoria di Albacina che porta ad Argignano. Sul posto gli agenti della polizia locale di Fabriano. L’incidente, dalla prima ricostruzione, sarebbe stato provocato da una mancata precedenza alla rotatoria. La circolazione è rimasta bloccata per circa venti minuti, con file in entrambi i sensi di marcia viste le tante persone che si erano messe al volante per trascorrere la giornata di festa al mare o in montagna. Bordi, poco dopo l’incidente, con un altro mezzo, ha continuato la domenica come se nulla fosse accaduto: per lui è stata una domenica di allenamenti in vista della prossima stagione calcistica ormai alle porte.