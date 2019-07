Martedì il via ai lavori di demolizione dell’ex centro sociale di Vallone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA – Partiranno martedì prossimo i lavori di demolizione completa del fabbricato ospitante l’ex centro sociale di Vallone. L’intervento sarà anticipato dalla rimozione e smaltimento della copertura in lastre di fibrocemento contenenti amianto.La ditta incaricata dei lavori provvederà anche alla successiva posa di uno strato di stabilizzato per consentire la realizzazione di un parcheggio. La durata prevista dei lavori è di dieci giorni.“Si tratta di un intervento atteso da tempo dai cittadini di Vallone – affermano il sindaco Maurizio Mangialardi e l’assessore ai Lavori pubblici Enzo Monachesi – che oltre a riqualificare un angolo della frazione ormai in preda al degrado, consentirà di realizzare un parcheggio a servizio della vicina scuola”.