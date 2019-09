Senigallia, una città in lutto Al Portone l’addio a El Niño «Sempre il nostro capitano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Dopo tanto dolore oggi è arrivato il giorno del saluto per Massimiliano Caruso. L’ultimo omaggio al gigante buono, tragicamente scomparso sabato mattina a Madonna di Campiglio in seguito ad un incidente in montagna. Non sarà sufficiente l’ampio spazio di cui è dotata la chiesa del Portone, dove alle 16 si terranno i funerali, per ospitare quanti hanno voluto bene al 51enne agente di commercio. Al parroco don Paolo sarà affidato il compito di officiare la cerimonia e di infondere coraggio a familiari ed amici per il grave lutto che li ha colpiti. Per Massimiliano Caruso, che molti in città chiamavano El Niño, la trasferta in montagna doveva essere una vacanza spensierata che invece si è trasformata in tragedia.