Al Parco della Pace inaugurato il monumento a John Lennon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - È stato inaugurato ieri mattina, al Parco della Pace, il monumento dedicato a John Lennon. L’opera, realizzata dall’artista Stefania Ricci, è alta due metri e mezzo ed è stata intitolata “Immagina la pace”. Una forma piramidale con molte scritte impresse, come il muro di John Lennon che la città di Praga ha dedicato alla memoria del leader dei Beatles. A proporlo anche per il Parco della Pace di Senigallia è stata l’associazione Beatles Senigallia, guidata dal presidente Paolo Molinelli. Il Comune ha subito accolto con entusiasmo l’iniziativa che ieri si è concretizzata.Tra gli appuntamenti di oggi, invece, da ricordare gli stand de “L’Antico e le Palme”, il mercatino dell’antiquariato più famoso della riviera adriatica arrivato anche nella splendida Piazza Garibaldi con i suoi espositori provenienti da varie regioni d’Italia. Sarà possibile vivere dalle 18 all’una l’esperienza di un aperitivo dal gusto “antico”. In piazza Garibaldi è stata allestita un’antica osteria con arredi originali, provenienti dalla Collezione Gianni Brandozzi.Seduti su antichi sgabelli e sedie di paglia, gomiti appoggiati su vecchi tavolini di legno, sarà possibile degustare stuzzichini preparati da Osteria del Teatro, assaporare le squisite patatine di Patatas Nana, bagnando il tutto con un buon calice di vino della Cantina Offida. A Marzocca alle 21, nel palco allestito sul lungomare Italia, spettacolo di danza del ventre “Perle di danza sotto la luna”.