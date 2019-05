«Aiuto, al fuoco». Terrore in un palazzo. Ostaggi delle fiamme: in 8 in ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

JESI - Alba di fuoco in corso Matteotti per un vasto incendio divampato in una palazzina a tre piani a ridosso dell’Arco Clementino. Erano le 5,50 quando una donna, affacciata dalla finestra al primo piano, gridava aiuto mentre le fiamme alte circa tre metri si levavano dal portone d’ingresso dello stabile, al civico 99, impedendo ai condomini di scappare.Tanta paura e 8 persone intossicate tra cui un bambino. «Ho sentito dei colpi come scoppi a ripetizione provenire dall’ingresso, così forti che mi hanno svegliata, ma non avevo capito cosa fosse. Ho pensato a qualche ubriaco che, reduce dal Palio, prendeva a calci il portone – racconta Maria Alessandra Cavasassi, che abita al primo piano –, mi sono affacciata dalla finestra e non ho visto nulla, poi aprendo il portone del mio appartamento sul pianerottolo sono stata invasa dal fumo e da un odore acre di plastica bruciata. Mi sono di nuovo affacciata alla finestra che dà su corso Matteotti e il portone principale era in fiamme, ho urlato e attirato l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri che stava passando. Gli ho buttato giù le chiavi del portone ma non riuscivano a entrare per il fuoco».