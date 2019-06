Vandali spietati distruggono â€‹a colpi di mazza il bagno per disabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGUGLIANO - Vandali senza cuore in azione al campo sportivo di Agugliano. I teppisti hanno scatenato la loro furia contro i bagni pubblici, in particolare quelli riservati ai portatori di handicap, messi fuori servizio. Sconcertante la scena che si è presentata agli occhi di una signora che, giovedì pomeriggio, doveva portare il proprio figlio a far pipì. Due toilette erano chiuse, così è andata verso quella per disabili, ma quando ha aperto la porta, si è trovata di fronte a un vero disastro. Qualche scellerato si è divertito nei giorni scorsi a devastare wc e lavandino, non si sa bene se con una spranga di ferro, dei mattoni o direttamente con un corrimano in metallo che è stato sradicato dalla parete. Con una violenza inaudita, i vandali (ammesso che fossero più di uno) hanno distrutto tutto quello che c’era.