Torna a colpire la gang delle ville: presi anche i regali del battesimo. «In un attimo ci hanno rubato tutto»

AGUGLIANO - «Ci hanno rubato tutto, perfino i regali del battesimo di mio figlio». Un colpo da almeno 15mila euro. Non si dà pace la giovane mamma che si è vista portar via oro, gioielli, profumi, un costoso Rolex del marito e i ricordi di una vita.

Un furto ricchissimo, quello messo a segno lunedì pomeriggio da una misteriosa gang che è tornata a seminare rabbia e paura ad Agugliano. Non sarebbe l’unico blitz avvenuto nei giorni scorsi, ma sicuramente è il più importante. E chi pensava che ormai il peggio fosse alle spalle (a dicembre, da queste parti e nella vicina Polverigi, è stato un disastro) purtroppo ora deve ricredersi. Ad accorgersi della sgradita visita è stata proprio la donna, rientrata all’ora di cena nella sua villetta di via San Bernardino, a poca distanza dalle scuole. Si era assentata per circa tre ore.

Quando è tornata, ha trovato la porta-finestra del salone danneggiata: i ladri l’hanno sollevata con un piede di porco, dopo aver scavalcato il cancello d’ingresso. Sono passati dal giardino, a giudicare dalle impronte di fango lasciate sul pavimento. In casa, per fortuna, non hanno fatto danni, ma hanno rovistato dappertutto. In particolare, hanno messo le mani nei cassetti della camera da letto della coppia e hanno fatto razzia di oro e gioielli. Subito la proprietaria ha contattato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, alla ricerca di tracce e impronte nella speranza di raccogliere indizi con cui risalire all’identità dei malviventi o quantomeno compararli con quelli rilevati in altri sopralluoghi di furti, nei giorni scorsi.

L’impressione, infatti, è che in zona sia tornata una banda specializzata in furti in appartamento, forse la stessa che a dicembre ha messo a segno una quindicina di colpi, arrivando a rubare perfino i pacchetti natalizi lasciati sotto l’albero. «Ci siamo assentati dalle 17 alle 20, è molto strano che nessuno abbia visto niente» sospira la giovane mamma, ancora impegnata nell’inventario dei preziosi spariti nel nulla. Davvero ricco il bottino: i ladri hanno rubato circa 10mila euro d’oro tra collane, braccialetti, anelli e i regali ricevuti dalla donna per il battesimo del figlioletto, oltre a un costoso orologio Rolex del compagno. Si sono presi pure dei profumi, probabilmente allo scopo di rivenderli sul mercato parallelo. Poi la banda si è dileguata nel buio, senza lasciare traccia. I carabinieri analizzeranno le immagini della videosorveglianza della zona alla ricerca di qualche frame che possa aiutarli nelle indagini per cercare di dare un’identità a questi malviventi.

