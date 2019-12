Luigi muore dopo 5 giorni di agonia e dona gli organi: il conducente del trattore indagato per omicidio stradale

AGUGLIANO - L’agonia è durata cinque giorni, passati a piangere, pregare, aggrapparsi a una fiammella di speranza, fino a quando i medici hanno comunicato alla famiglia che, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Troppo gravi i danni cerebrali riportati dal loro caro in uno spaventoso incidente avvenuto una settimana fa, mentre tornava a casa con il suo furgone, dopo il lavoro, travolto dall’erpice di un trattore. Agugliano è sotto choc per la morte di Luigi Mammoli, fabbro di 65 anni, molto conosciuto nel paese e a Polverigi, dove si trova la sua ditta.

Lui ora non c’è più, ma continuerà a vivere negli occhi e nel cuore di chi ha ricevuto in dono i suoi organi. Grazie allo splendido gesto voluto dalla moglie Rosella e dal figlio Maurizio, l’artigiano salverà o migliorerà la vita di altre persone. . L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì scorso ad Agugliano. Mammoli, al volante del suo furgone, stava procedendo in salita quando, poco dopo le 19, si è visto travolgere dall’erpice rotante di un trattore che proveniva dalla direzione opposta. Il pesantissimo attrezzo, conosciuto anche come rototerra e usato nell’agricoltura di tipo estensivo, ha agganciato il furgone e ha tranciato di netto la cabina in cui si trovava lo sfortunato fabbro. Subito la procura di Ancona ha aperto un fascicolo per lesioni stradali, ma è mutato in omicidio stradale il reato contestato all’imprenditore agricolo che guidava il trattore.

