Agugliano, i ladri si barricano in casa e rubano oro, soldi e i regali sotto l’albero. Anziana sotto choc

AGUGLIANO - Non c’è pace per Agugliano e Polverigi, dove i furti, purtroppo, sono la normalità. I due paesi sono assediati dai ladri che saltano di balcone in balcone, di giardino in giardino, senza che nessuno riesca ad acciuffarli. Ieri nel mirino è finita una famiglia di via Baleani, ad Agugliano. I malviventi hanno svaligiato una villetta a due piani in cui vivono madre e figlia. Erano le 18,15 quando l’anziana si è accorta che c’era qualcosa di strano nel momento in cui è scesa dalla figlia (in quel momento assente) per dare da mangiare al gatto: la porta non si apriva perché i ladri l’avevano sbarrata dall’interno, dopo essere entrati spaccando una finestra che dà sulla strada.



La donna, agitatissima, ha chiamato il genero che l’ha subito raggiunta anche perché è quasi svenuta per lo choc. Prima di arrivare, ha incrociato l’auto dei sospetti: correvano a tutto gas a bordo di un’utilitaria scura, dopo aver imboccato via Baleani contromano. Per poco non ci è scappato l’incidente. La sorpresa è stata tremenda. Oltre ai danni, i ladri hanno messo sotto sopra l’abitazione della proprietaria 45enne: hanno spostato divani, quadri e mobili alla ricerca di una cassaforte, hanno svuotato armadi e cassetti. Si sono portati via gioielli e monili d’oro, un salvadanaio pieno di soldi, preziosi oggetti d’arredamento e perfino i regali che erano sotto l’albero, selezionando i pacchetti confezionati in una gioielleria. © RIPRODUZIONE RISERVATA