Si schianta con la microcar in gravi condizioni un baby calciatore

AGUGLIANO - Un impressionante incidente stradale è accaduto ieri, poco dopo le 18, sulla Strada Provinciale 2 a pochi chilometri da Polverigi ed Agugliano. Non è rimasto praticamente nulla della microcar Ligier condotta da A.P., sedicenne di Castel d’Emilio, che può a ragione definirsi un miracolato dopo il frontale con una Ford Focus alla cui guida c’era A.T., 45enne di Agugliano. Non ancora chiarite le cause e la dinamica del pauroso incidente anche se, stando alle dichiarazioni del guidatore della Ford Focus, sembra che il quadriciclo Ligier condotto dal ragazzo, che percorreva la Provinciale verso Piane di Camerata Picena, abbia invaso la corsia opposta. Immediati i soccorsi, con alcuni automobilisti che hanno aiutato il giovane, conosciuto anche per la sua attività di calciatore, ad uscire dalle lamiere contorte della sua microcar.Il sedicenne, che non ha mai perso conoscenza, non ricordava l’accaduto anche se lamentava forti dolori all’addome, alla gamba destra, con una frattura esposta poco al di sotto del ginocchio e della caviglia, un trauma cranico con una profonda ferita e problemi anche all’occhio. Sono accorsi i medici ed il personale del 118 della Croce Gialla di Falconara, i vigili del fuoco di Jesi, i carabinieri di Chiaravalle mentre si era già alzata in volo da Torrette l’eliambulanza. Al ragazzo sono state praticate le prime cure ed è stato trasportato con un’ambulanza verso Icaro che era atterrato in un campo vicino. All’ospedale di Torrette dove è stato subito sottoposto alla Tac ed i medici hanno programmato immediati interventi all’orbita oculare ed alla gamba. È grave, ma non in pericolo di vita.Impressionante la scena dell’incidente: della minicar del ragazzo, adagiata su un fianco, erano rimaste solo poche lamiere contorte. Dopo una ventina di minuti dall’incidente è giunta sul posto anche la mamma del giovane, molto conosciuta nell’ambiente sportivo e nel mondo del volontariato, che ha poi raggiunto rapidamente l’ospedale di Torrette. Laconico e preoccupato il suo commento. «Da tre mesi mio figlio aveva questa piccola vettura che aveva voluto con tutte le sue forze per essere più autonomo. L’importante è che sia vivo».