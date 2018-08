A fuoco durante â€‹ la trebbiatura un campo di trifoglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGUGLIANO - I vigili del fuoco alle 18 circa sono intervenuti ad Agugliano per un incendio. Per cause in fase di accertamento, mentre stavano trebbiando un campo di trifoglio si sono sviluppate le fiamme. I vigili del fuoco intervenuti con tre automezzi e 8 uomini hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona coinvolta.