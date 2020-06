Il Festival del gelato artigianale si mangia soltanto con gli occhi

AGUGLIANO - Amici golosi, rassegnatevi: niente assaggi per quest’anno. In compenso, potrete mangiarle con gli occhi le creazioni dei maestri gelatieri che questa sera daranno vita a un’edizione virtuale, ma da leccarsi comunque i baffi, del Gelato Artigianale Festival di Agugliano. L’undicesimo appuntamento della tradizionale kermesse si trasferisce dalla piazza al web per via delle limitazioni dettate dall’emergenza Covid e dai protocolli di sicurezza.

Le tre abituali serate saranno concentrate in un evento unico, trasmesso stasera dalle 21,30 con una diretta Facebook sulla pagina ufficiale della manifestazione, presentato da Marco Zingaretti con la regia di Giuseppe Filloramo e la partecipazione della cabarettista Adalgisa Palpacelli e del duo comico Lando & Dino. Ma i veri protagonisti saranno loro, i 54 maestri gelatieri, che da un decennio prendono per la gola adulti e piccini nella piazza di Agugliano, ma stavolta esibiranno le loro prelibatezze ripresi da una webcam, collegati da tutta Italia e perfino dall’estero: da Londra e Bruxelles, dalla Grecia alle Canarie, addirittura dal Giappone. E allora, bisognerà accontentarsi di vedere senza assaggiare, immaginandosi di perdersi nel gusto avvolgente del gelato alla granita siciliana, alla ricotta di bufala, agli agrumi della costiera amalfitana o al pistacchio con i capperi.

«Dovremo fare a meno della giuria, perciò quest’anno saranno tutti vincitori» dice Martino Liuzzi, infaticabile presidente del Gelato Artigianale Festival, assistito da Fabio Polonara e Alessandra Fiorani. «L’invito, chiaramente, è recarsi nelle gelaterie che partecipano all’iniziativa per assaggiare il gusto elaborato per Agugliano e taggare il momento sui social. In questo modo tutti i gelatieri sentiranno vivere le emozioni che il paese ha saputo donare loro con il Festival. Vogliamo ringraziare il sindaco Braconi e tutti gli addetti ai lavori che in questi anni hanno contribuito alla riuscita di una manifestazione dai numeri sempre crescenti. Il valore della rinascita sta appunto nello spirito che questi gelatieri, con la loro presenza, dimostrano essere vivo e più incisivo. Molti giovani si sono uniti a questa iniziativa - sottolinea Liuzzi -. In fondo il futuro è loro e possono captare i segreti di un’arte che da sempre dona un sorriso».

Tra i 54 partecipanti ci sarà anche il presidente nazionale dei gelatieri Fabio Bracciotti da San Benedetto e, tra i portabandiera locali, Roberto Picchio del Picchio di Loreto con il suo gusto al babà al mandarino, Andrea Branchini della Gelateria Silvano di Marcelli, Davide Duranti e Giorgio Valeri di Polverigi, Joseph Guerrera di Marotta che proporrà il “Mare d’Inverno”, Orlando Volpini della gelateria Piccadilly di Senigallia con il gusto “Sassi Neri” e Guido Passari e Leonia Cuppari del By Nice di Jesi e Fabriano con il fondente zenzero e Vernaccia di Serrapetrona. L’evento su Facebook si aprirà con il taglio del nastro da parte del sindaco Thomas Braconi nella sala consiliare del Comune di Agugliano, poi via con lo show virtuale delle leccornie.

