Coltellata alla gola, donna trovata â€‹trovata morta nella sua villetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGUGLIANO - Trovata morta in casa, giallo in una villetta di Via degli Olmi, dove una donna di 70 anni è stata rinvenuta questa mattina, attorno alle 11, riversa in un lago di sangue dopo una coltellata alla gola. I carabinieri hanno già avviato le indagini per far luce su una vicenda che sta scuotendo tutta la comunità.