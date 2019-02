Cane segregato nel casolare pericolante: denunciato il proprietario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGUGLIANO - Segregato da anni in un casolare abbandonato e pericolante, circondato dalle proprie feci e da una quantità indefinita di rifiuti e detriti di vario genere: queste le condizioni in cui è stato trovato Billy, un epagneul breton di 11 anni, dalle guardie zoofile dell’Oipa di Ancona durante un intervento congiunto con le forze della polizia locale ad Agugliano. Il cane viveva rinchiuso tra le quattro mura di questo casolare, che rischiava di crollare, da cui non aveva la minima possibilità di uscire, al buio e in una cuccia di fortuna, in un ambiente le cui condizioni igienico sanitarie erano disastrose. Per il proprietario è scattata la denuncia.