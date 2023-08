FALCONARA - E’ stata un’insegnante molto amata e apprezzata da alunni e colleghi la professoressa Simonetta Agolini, morta ieri a 87 anni ad Ancona dove viveva. La sua carriera scolastica si è svolta per molti anni a Falconara da apprezzatissima insegnante di inglese alla scuola media Giulio Cesare. Era in pensione da tanti lustri e gli ex studenti la ricordano con affetto e stima. Simonetta Agolini non si era mai sposata, né aveva avuto figli e la sua dolcezza, le sue attenzioni le ha completamente riversate sugli alunni.

Insegnava a Falconara

«Viveva per la scuola e per i ragazzi – dicono alcuni suoi ex alunni –, era sempre molto presente in tutte le problematiche, era autorevole ed era molto ben voluta perché tutti ci rendevamo conto che lei ci trasmetteva tanto del suo sapere». A Falconara, alla scuola media Giulio Cesare, ha lasciato un segno profondo e incancellabile tanto che molti suoi ex studenti la ricordano ancora oggi a distanza di tanti anni con profondo rispetto ed affetto. Anche ad Ancona e nel territorio la docente di inglese era molto conosciuta anche perché aveva insegnato in alcuni istituti scolastici del territorio. La prof. Simonetta Agolini lascia i nipoti Pier Paolo e Andrea e la cognata Anna. La camera ardente è allestita presso la casa funeraria Pieroni in via Marconi 112 a Falconara, i funerali oggi alle 15 alla chiesa parrocchiale SS. Cosma e Damiano, in largo San Cosma ad Ancona.