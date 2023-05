Debito non pagato, zuffa choc nel parcheggio dell'Eurospin a Vallemiano: l'agguato fuori dal supermercato

ANCONA – Zuffa choc questo pomeriggio a Vallemiano. Un 38enne anconetano è stato preso a pugni nel parcheggio del supermercato Eurospin da un 40enne, a quanto pare per motivi legati a un debito. Sul posto, poco dopo le 18, sono intervenuti i carabinieri e il 118 con la Croce Gialla.

No al trasporto al Pronto Soccorso

L'uomo aggredito, che ha riportato una taglio al sopracciglio e sanguinava, ha preferito però rifiutare il trasporto al Pronto soccorso. Secondo una prima ricostruzione, la lite tra i due anconetani sarebbe scaturita da un prestito di circa 400 euro che il 38enne non avrebbe saldato. Per questo il 40enne l'avrebbe aspettato fuori dal supermercato per chiedergli i soldi indietro: ne sarebbe scaturito un diverbio che poi è degenerato in zuffa, sotto gli occhi di molte persone che in quel momento entravano o uscivano dal supermercato. I carabinieri hanno identificato i due uomini coinvolti nella colluttazione: trattandosi di lesioni non gravi, si procederà solo su querela di parte.