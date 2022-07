Falconara: picchiata dal compagno, viene salvata dai passanti. Lui finisce in arresto

FALCONARA - Picchiata dal compagno, viene salvata dai passanti e lui finisce in manette. E' accaduto ieri sera, all’altezza del sovrappasso “Tramontana” di Falconara Marittima. L'uomo, 34enne africano irregolare sul territorio italiano, è stato rinchiuso dai carabinieri nel carcere di Montacuto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Una coppia di residenti che passeggiava sulla spiaggia falconarese è stata attirata dalle grida disperate di una donna straniera che veniva percossa da un uomo. La coppia ha quindi deciso di intervenire prontamente facendo scudo intorno alla donna e chiamando nel contempo l’intervento dei carabinieri.

L'arresto

Immediatamente sul posto è arrivata una pattuglia della locale Tenenza che ha provveduto al fermo dell’aggressore che, in stato di evidentissima agitazione, ha continuato a palesare la sua aggressività anche contro i militari. La donna è stata quindi soccorsa ed accompagnata alla guardia medica in via Fratelli Rosselli, dove è stata medicata per un trauma contusivo all’occhio ed allo zigomo destro, lesioni giudicate guaribili in 5 giorni salvo complicazioni. Con più calma poi, negli uffici della Tenenza, la donna è stata ascoltata ed è emersa chiaramente la sua condizione di donna maltrattata: 48enne, badante e già madre di 4 figli avuti in una relazione precedente, si è stabilita nelle Marche da diversi anni, passando gli ultimi 5 in compagnia del suo attuale aguzzino.

La violenza

L’ennesimo episodio di aggressione, ieri, scaturito al culmine di una lite scatenata da un’immotivata scenata di gelosia. L’uomo infatti, rovistando tra gli effetti personali della donna – attualmente domiciliata nello Jesino – aveva rinvenuto una piccola cornice con una vecchia foto di famiglia, in cui la donna era ritratta in compagnia dei suoi 4 figli e dell’allora marito. È così partita una discussione che è degenerata poi sulla spiaggia, probabilmente anche in conseguenza all’abuso di sostanze alcoliche da parte dell’uomo. Altri episodi di violenza sono stati ricostruiti negli ultimi anni, puntualmente sfociati in percosse e lesioni ai danni della donna, che in alcuni casi si è vista anche costretta al ricorso delle cure mediche in regime di pronto soccorso.

Le pratiche d'espulsione

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato collocato a Montacuto, in attesa della convalida del giudice competente. Sono state altresì avviate, nei suoi confronti, le procedure amministrative per l’espulsione dal territorio nazionale, in considerazione del suo stato di irregolarità e della particolare indole violenta dimostrata. L’uomo inoltre, anche all’interno della caserma, ha continuato a manifestare atteggiamenti oppositivi ed aggressivi, al punto da dover essere contenuto da più persone fino alla sua completa immobilizzazione.