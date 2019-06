Aggredito fuori dalla discoteca ventenne in ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Giovane aggredito fuori dal Mamamia da un gruppo di sconosciuti. Si tratta di un 20enne residente a Pesaro, soccorso nella notte tra sabato e domenica, da un’ambulanza del 118. Erano circa le 5.30 e il ragazzo è stato trovato sanguinante in via Fiorini davanti alla discoteca di Cesano. Ai sanitari ha raccontato di essere stato picchiato, come era evidente, ma di non sapere da chi e per quale motivo. Era stato raggiunto da qualche pugno in volto e altre percosse addosso.