Adesca una ragazzina su Whatsapp: trappola in auto, tenta di violentarla

ANCONA - Avrebbe prima cercato di adescarla in rete, con l’invio di messaggi e foto osé su Whatsapp. Poi, sarebbe passato ai fatti, tentando di abusare di lei in auto, in un parcheggio deserto della Baraccola. Solo il tempestivo intervento dei carabinieri, appostati sabato mattina a pochi metri dal veicolo, ha evitato che la violenza si consumasse completamente. Lei, una ragazzina di 16 anni residente ad Ancona con la famiglia, è stata tratta in salvo in extremis. Per lui, un pensionato osimano di 65 anni, sono scattate le manette. È finito a Montacuto in attesa dell’udienza di convalida che si svolgerà probabilmente questa mattina.