Ancona, si addormenta ubriaco in mezzo al parcheggio: giovane prelevato dall'ambulanza

ANCONA- E' stato trasportato in condizioni non gravi all'ospedale di Torrette un giovane ventisettenne di nazionalità somala trovato ubriaco, questa mattina (6 ottobre), sotto il cavalcavia di via Mamiani ad Ancona.

L'evidente stato confusionale

Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Croce Gialla e l'automedica del 118. Il ragazzo, visibilmente in stato confusionale, era disteso dormiente al centro del parcheggio impedendo ai mezzi il transito. Dopo un po' di resistenza è salito sull'ambulanza per ricorrere alle cure mediche.