Loreto in lacrime per Mengoni: addio allo storico imprenditore. Aveva 89 anni

LORETO - Si è spento giovedì sera all’età di 89 anni l’imprenditore Umberto Maria Mengoni. Assieme al gemello Benito Romano e l’altro fratello Dario, venuto a mancare anni fa, fondò nel 1961 il Nuovo Scatolificio Mengoni Srl, azienda leader nella realizzazione di imballaggi in cartone ondulato con sede a Castelfidardo, e successivamente la Euro Espans Srl a Loreto specializzata in prodotti per l’edilizia, pasticcerie, sculture, loghi e imballaggi in polistirolo, nata 14 anni dopo.

L'affermazione

La combinazione di idee pratiche, capacità e sacrifici ha portato le due aziende ad affermarsi sia nel mercato italiano che in quello estero. Al punto da ottenere riconoscimenti sul territorio nazionale e comunitario: in Francia, Belgio e Germania. Originario di Osimo, Mengoni abitava a Villa Musone di Loreto, dove è deceduto circondato dai suoi cari. «Mio zio, insieme al fratello Benito, è stato un lavoratore infaticabile – lo ricorda la nipote Vanessa Raponi -. Le aziende erano la sua vita e ha saputo trasmettere a tutti noi l’amore per questo lavoro. E’ stata una persona d’oro». Mengoni lascia la moglie Alfreda, che per tanti anni ha lavorato al suo fianco, il fratello Benito, i nipoti e i pronipoti. Al lutto si stringono i dipendenti, una sessantina circa tra le due aziende, che ieri sono rimaste chiuse per lutto. I funerali si svolgono domani alle 15.30 nella chiesa di San Flaviano a Loreto.