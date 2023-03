FILOTTRANO Sergio Baleani se n’è andato a 87 anni e a Filottrano lo piangono tutti. Aveva dedicato l’intera vita alla sua famiglia, alla sua rinomata azienda tessile “Creazioni Baleani”, alla crescita della realtà economica e sociale della comunità.

«Sergio – lo ricorda l’ex sindaco Ivana Ballante – era un uomo intraprendente, determinato, perseverante, che ha creato fin dagli inizi degli anni ‘70 la propria azienda in via Cantalupo, divenuta un riferimento per l’occupazione di tante famiglie». «Se ne va una bella persona – dice il sindaco Lauretta Giulioni – che incarnava tutte le caratteristiche migliori delle famiglie storiche filottranesi, quelle del lavoro e del saper fare. Era molto legato alla sua terra». «Era un imprenditore illuminato che rimarrà per sempre un esempio da seguire», dicono gli amici.

L'attività lasciata ai figli

Baleani da qualche tempo aveva lasciato il timone della fiorente attività ai figli ma era sempre presente in azienda. «Con Sergio perdiamo un altro cardine dell’industria dell’abbigliamento di Filottrano – lo ricordano i colleghi imprenditori – uno dei “vecchi” che hanno iniziato un’attività industriale, dando lavoro a tantissime famiglie». Addolorati anche gli sportivi filottranesi che si stringono al figlio Giorgio, per anni presidente della Filottranese. Baleani lascia la moglie Antonietta, i figli Marino, Giorgio, Alberto e Liana. La camera ardente si può visitare presso la casa funeraria Bottegoni. La cerimonia funebre si svolge oggi alle ore 15 nella chiesa di San Francesco.