SASSOFERRATO - Lutto per la perdita di Edgardo Rossi, 81 anni, deceduto ieri mattina. «Con la sua scomparsa, per le tante dimensioni con cui si è rapportato con la nostra comunità, si chiude un capitolo importante per Sassoferrato - osserva il sindaco Maurizio Greci -. Generoso, ha messo la sua curiosità, le sue tante passioni a sistema contribuendo al recupero e alla conservazione del nostro patrimonio storico-monumentale e culturale».

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Morto a 46 anni il ristoratore Contigiani

Le passioni

Edgardo oltre ad essere un abile falegname e restauratore, era musicista nella banda e cantante nel coro a servizio dell’Unitalsi, un’instancabile guida turistica in Castello, uno dei custodi dell’Abbazia di Santa Croce, un commendatore dell’ordine dei Templari cattolici d’Italia, il presidente onorario del gruppo archeologico umbro-marchigiano. «Ci ha guidato – ricorda Vincenzo Moroni, vicedirettore nazionale Gruppi Archeologici d’Italia - nel mondo delle arti, della musica, della storia, dell’archeologia». I funerali, oggi alle 15 nella collegiata di San Pietro.