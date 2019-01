Addio Rosella: sconfitta dalla malattia a soli 47 anni Domani l'ultimo saluto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRECASTELLI - Commozione unanime a Trecastelli per la scomparsa di Rosella Angelucci Bellucci, stroncata a 47 anni da un male incurabile. Laureata in lingue e stimata insegnante, Rosella Angelucci abitava a Monterado di Trecastelli. Lascia il marito Stefano Bellucci e una figlia ventunenne. Ha lungamente lottato contro la malattia. L’insegnante è spirata all’ospedale di Senigallia: «È difficile - dice il sindaco di Trecastelli Fausto Conigli - trovare le parole per esprimere la vicinanza e la solidarietà con la quale l’intera comunità si stringe alla famiglia, provata così duramente». I funerali di Rosella Angelucci si svolgeranno domani alle 10, nella chiesa di San Giacomo Maggiore, a Monterado. La famiglia invita a fare offerte per l’Associazione oncologica senigalliese.