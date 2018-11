Addio a Antonio Mencarelli l’impiegato con la passione per la politica: aveva 69 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - È morto a 69 anni Antonio Mencarelli, ex politico ed esponente del direttivo della casa di riposo cittadina. Lutto a Fabriano per la scomparsa di un uomo che amava trascorrere parte del suo tempo libero lungo Corso della Repubblica, con il suo cappello bianco. Per anni capo del personale presso al Italbust, impresa di abbigliamento intimo, è stato esponente prima dell’Italia dei Valori e poi candidato alle comunali con la lista civica Polo 3.0. Mencarelli è deceduto all’ospedale di Sassoferrato dove era ricoverato da giorni dopo un intervento chirurgico. In tanti, nei giorni scorsi, hanno raggiunto l’obitorio per l’ultimo saluto a una persona amata da tutti. Mercoledì si sono svolti i suoi funerali in Cattedrale alla presenza dei familiari, degli amici e dei colleghi di sempre. «Un lavoratore leale, una persona altruista», il ritratto degli amici durante il rito di sepoltura nel cimitero di Santa Maria. Negli ultimi anni era stato anche nominato esponente del direttivo della Casa di riposo Vittorio Emanuele II di Fabriano.