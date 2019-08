Addio Mario, edicolante e appassionato di moto Guzzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Si è spento all’età di 86 anni Mario Bruschi, storico edicolante di piazza Roma. Per tanti anni aveva gestito insieme alla famiglia l’edicola tra il Municipio e il Corso 2 Giugno, smantellata nel 2008. Quando era stata rimossa Bruschi era già andato in pensione dopo aver ceduto l’attività. In centro storico i negozianti lo ricordano con grande affetto.In città Mario Bruschi era molto conosciuto anche per aver fondato, insieme ad altri appassionati di moto, nel 1984 il gruppo amatori moto Guzzi Senigallia. Era anche un grande collezionista. La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria in via dell’Artigianato a Borgo Bicchia. I funerali si sono svolti questa mattina alle 9.30 presso la chiesa del Porto.