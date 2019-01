Addio Marcello l’imprenditore della gomma si è spento a 88 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - La città si stringe attorno alla famiglia Rosolani per la scomparsa di Marcello, capostipite dell’azienda di fabbricazione di gomma sintetica situata in via del Moreggio da qualche anno portata avanti dal figlio Sauro, presidente della srl. Marcello Rosolani, 88 anni, imprenditore autentico la cui dote principale era senza dubbio la grande modestia, l’umiltà con cui si relazionava con gli altri senza evidenziare alcuna differenza sociale, si è spento domenica pomeriggio alle 16,40 alla clinica Villa Serena dove era ricoverato.