SENIGALLIA Si è spento ieri a 51 anni Lorenzo Seri conosciuto in città come Enciò. Si era sentito male a casa il 31 dicembre scorso. Una corsa disperata in ospedale, a Torrette, dove poi è andato in coma. Ieri, purtroppo, è arrivata agli amici la terribile notizia, che mai avrebbero voluto avere. Enciò se n’era andato, il suo grande cuore aveva smesso di battere. Era molto conosciuto in città dove lavorava nell’ipermercato di Borgo Molino.

L'amico di tutti

Si incontrava spesso tra le corsie, sempre disponibile. «Lavorava da più di vent’anni al Cityper oggi Conad – ricorda uno dei suoi più cari amici Maurizio Vecchi -. Onesto, sincero, molto generoso tanto da donare gli organi. E’ stato un grande appassionato di moto ed ex motociclista. Era un grande amico, ci legavano 35 anni di amicizia sincera». Maurizio Vecchi è il titolare del Bar Penna, abituale luogo di ritrovo del gruppo di amici di cui Enciò faceva parte. E’ stato tutto improvviso, nel giro di pochi giorni si è sentito male e se n’è andato. Il 23 dicembre si erano ritrovati gli amici del team Bar Penna per festeggiare insieme l’imminente Natale con una pizzata insieme. Numerosi i messaggi sui social comparsi ieri pomeriggio sui social. «Ciao Encio» hanno scritto in molti e c’è chi ha aggiunto «non correre con la moto» o «ti ricorderò sempre col tuo sorriso». Una persona molto riservata, lontana dai social ma presente quando c’era bisogno per gli amici c’era sempre. I funerali, in attesa di conferma, dovrebbero svolgersi domani alle 15 presso la chiesa dei Cancelli in centro storico.