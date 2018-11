Addio Graziella volto di “Calliope”: chiesa piena per l'ultimo saluto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRAMONTANA - In tantissimi ieri pomeriggio alla chiesa di San Lorenzo di Cupramontana hanno salutato per Graziella Staffolani, originaria di Monte Roberto, volto storico del negozio “Calliope” di Jesi dove aveva lavorato come commessa. Graziella si è spenta a 63 anni all’ospedale di Macerata dove era ricoverata per una terribile malattia. Sempre sorridente, solare e gioiosa, Graziella aveva lavorato al negozio in franchising di corso Matteotti a Jesi. Da qualche tempo aveva scoperto di essere malata e a nulla sono valse le cure affrontate con coraggio e dignità, il grande amore e la vicinanza del marito Mauro Ceci e della figlia Valentina. Sabato il suo sorriso si è spento per sempre, l’ultimo viaggio verso il cimitero di Cupramontana. E adesso per amici e parenti è solo il momento di ricordarla con tutto l’affetto possibile.