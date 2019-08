Addio Giancarlo e Massimiliano Due marchigiani morti in montagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Due marchigiani morti, in tragiche circostanze, in montagna. Giancarlo Giuliani, anconetano di 62 anni, fino all’anno scorso presidente della sezione Cai di Jesi, un istruttore esperto e allenato alle escursioni in quota, accompagnatore nazionale dell’alpinismo giovanile, è stato colto da un malore sul Gran Sasso, mentre sempre insieme al figlio Edoardo stava scendendo dal Corno Piccolo lungo la Via Normale.La seconda vittima è il senigalliese Massimiliano Caruso morto a vacanza a Madonna di Campiglio. Poco dopo le 10 è scivolato dal sentiero delle coste di Vallesinella che congiunge malga Fevri a malga Vallesinella Alta. E’ inciampato ed è precipitato nel dirupo sottostante per un centinaio di metri. Forse la ghiaia l’ha tradito facendolo scivolare. La tragedia si è consumata davanti agli occhi di un gruppo di escursionisti, tra cui gli amici e la fidanzata.