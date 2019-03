Addio don Rinaldo il conte di San Paterniano aveva 79 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Se ne è andato con discrezione, come sempre si è mosso nel corso della sua vita, il conte Rinaldo Hercolani Fava Simonetti, erede della storica famiglia nobiliare Simonetti che tanto ha dato ad Osimo, loro città natale. Don Rinaldo, come tanti lo chiamavano, è morto venerdì all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, la città dove domani alle 11,30 si terranno le esequie nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina di Strada Maggiore.Il conte Rinaldo, nato a Bologna 79 anni fa (ne avrebbe compiuti 80 tra un mese), ha vissuto per molto tempo all’estero: dopo la laurea in legge si trasferì per lavoro prima a Torino e poi in diverse città europee, dalla Francia al Belgio all’Inghilterra, arricchendo così il suo curriculum di manager.Infine, una ventina di anni fa, fece ritorno nella sua Bologna. Ad Osimo però rimase sempre legato, specie per l’impegno nel seguire le gestioni delle sue proprietà immobiliari e dell’azienda agricola di famiglia. Tornava ogni estate, da giugno a settembre, per alloggiare nella bellissima Villa Simonetti immersa nel verde di San Paterniano e qualche volta, nei suoi soggiorni invernali, anche a Palazzo Simonetti, uno dei più affascinanti del centro storico di Osimo, lungo la balconata che porta a piazza Nuova e che custodisce delle grotte prestigiose.«Aveva un rapporto viscerale con Villa Simonetti e Palazzo Simonetti, amava stare in queste dimore con la famiglia e i suoi amici, la sua ultima volta a settembre scorso», hanno ricordato ieri le figlie Alessandra ed Emanuela, le uniche due discendenti che vivono ancora a Osimo.Il conte oltre a loro lascia anche le figlie Michaela, Céline e Antonella e sua moglie Anita. Ben otto i nipoti che lo piangono in questi giorni e che erediteranno il suo grande bagaglio di valori etici e professionali: Isotta, Filippo, Olimpia, Allegra, Alessandra, Niccolò, Alessandro e Armando.