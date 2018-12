Addio Bruna Riccetti era la mamma del rettore Longhi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Un grave lutto ha colpito la famiglia del rettore dell’Università Politecnica delle Marche, professor Sauro Longhi. La mamma, Bruna Riccetti in Longhi, se n’è andata, ieri sera per un’improvvisa crisi respiratoria, mentre stava festeggiando in famiglia il suo ottantacinquesimo compleanno. Vedova da oltre vent’anni dell’amato Aurelio, abitava da qualche tempo con la figlia Anna Maria a Loreto. Niente lasciava presagire il malore che se l’è portata via. La signora Bruna, casalinga, gentile e cordiale, sempre pronta a rasserenare tutti con una battuta, era originaria di Recanati. Era molto orgogliosa della nomina del figlio a rettore, ancora di più dei due nipoti: Francesco, il figlio di Anna Maria, laureando in Agraria ad Ancona, e Michela (con lei nella foto), la figlia di Sauro, laureata in Ingegneria e ora dottoranda in Ingegneria delle Telecomunicazioni all’Università di Tor Vergata. Ancora da destinarsi la data dell’ultimo saluto a Bruna, parrocchiana della Santa Casa lauretana. La camera ardente è stata allestita all’Ospedale di Loreto.