Addio Bebi, una vita per gli altri: Serpilli è stato segretario Aned

ANCONA - Addio Lamberto Bebi Serpilli, un pezzo di storia dell’associazionismo e del volontariato sanitario marchigiano. Serpilli aveva 72 anni. Chi lo ha conosciuto lo descrive come un uomo generoso, collaborativo, disponibile, sempre disponibile a spendersi per gli altri. Bebi ha dato il suo contributo oltre che nella Associazione Emodializzati (Aned), di cui è stato anima, propulsore e segretario regionale, anche alla Consulta delle associazioni, al Comitato di partecipazione Ospedali Riuniti Ancona, al Coordinamento Aera delle associazioni disabili in rete, al Gruppo tecnico regionale trapianti. Una vita spesa per aiutare gli altri e per accrescere la cultura della donazione di organi. Il Servizio Sanità e l’Agenzia regionale sanitaria si uniscono alle associazioni, ai volontari e a quanti lo hanno conosciuto ed apprezzato nel porgere il cordoglio all’Aned ed ai suoi familiari. «Vogliamo ricordare - dicono ora - il suo impegno nel progetto di sensibilizzazione alla donazione organi, sangue, tessuti e midollo Donaction; progetto che lo ha visto protagonista nelle scuole per spiegare agli studenti che cosa significa donare, ridare vita. Grazie di tutto Bebi». Ieri è stata allestita la camera ardente nella casa funeraria Tabossi, questa mattina la salma di Serpilli partirà per Rimini dove sarà cremata. Per sua espressa richiesta non ci saranno cerimonie funebri.