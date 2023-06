FILOTTRANO Ayan Iqbal avrebbe compiuto 9 anni il prossimo 17 giugno, ma nella serata di mercoledì improvvisamente ha lasciato nel dolore genitori, familiari e tutti quelli che lo conoscevano. «Immenso il dolore dei genitori e dei fratelli – scrive in un post di cordoglio il sindaco Lauretta Giulioni - e il dispiacere dei coetanei, piccoli compagni della scuola elementare di Filottrano, delle insegnanti e della dirigente scolastica.

Il dolore

L’amministrazione comunale, che non farà mancare il suo appoggio, porge sentite condoglianze alla famiglia Iqbal». Ayan era malato da tempo, il suo piccolo cuore era minato da problemi seri ma nessuno pensava che se ne sarebbe andato così presto. Tanti e sentiti i messaggi di cordoglio e di affetto rivolti alla famiglia di origini pakistane dai filottranesi e dai compagni di classe del bambino. «Condoglianze alla famiglia, condividiamo il loro dolore come parte della stessa comunità. La morte di un bambino – è il pensiero di tanti cittadini di Filottrano - è il lutto di tutta la cittadinanza». E ancora: “Piccolo, dolce Ayan buon viaggio ovunque tu sia. Un abbraccio alla mamma e a tutta la sua famiglia”. Ieri sera alle 19, nel piazzale retrostante l’ex ospedale Gentiloni ora divenuto residenza sanitaria assistenziale che ospita anche l’obitorio che accoglie la salma del bambino di 9 anni morto mercoledì sera, la comunità pakistana e quella musulmana si sono raccolte in preghiera per ricordare il piccolo Ayan. Sono intervenuti tanti cittadini di Filottrano e famiglie di bambini che condividevano i giorni di scuola con lui. La commozione ha preso il sopravvento e tanti sono stati i pensieri dedicati al piccolo, di cui è stato messo in evidenza il coraggio insieme al sorriso solare che lo accompagnava nelle sue giornate scolastiche. «Un dolore lancinante la scomparsa di un bambino - hanno detto le persone presenti alla preghiera serale - riposa in pace piccolo angelo».