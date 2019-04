Addio a Claudia Ragni angelo dei bimbi e amica delle donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - L’altra notte è venuta a mancare Claudia Ragni co-fondatrice insieme ad Aurora Ferrini dell’associazione «Noi come prima», molto conosciuta a Castelferretti. Aveva 78 anni ex dipendente del Salesi (stava in sala gessi), in pensione da diversi anni. Claudia Ragni, l’altro pilastro dell’associazione Noi come prima, ha lasciato tutti nello sgomento e nell’incredulità. Socia fondatrice con Aurora Ferrini ha guidato l’associazione al suo fianco. Volontaria fedele e vicina ai bisogni delle donne, con una grande carica umana dietro a quel suo fare un po’ burbero e deciso. Una vita dedicata agli altri: infermiera al Salesi in sala gessi, ha seguito i suoi genitori, fratelli, nipoti e le donne dell’associazione, che sono diventate la sua famiglia. Da anni aveva problemi di salute che non l’hanno però mai fermata nel seguire le attività dell’associazione. È stata annullata l’iniziativa di solidarietà prevista per oggi. La camera ardente presso la casa del commiato da Pieroni oggi pomeriggio dalle 14,30 fino alle 19 e funerali martedì alle 15 in chiesa a Castelferretti. «Cara Claudia te ne sei andata in punta di piedi», la ricordano le socie dell’associazione.