Addio Alessandro, tecnico dell'istituto Panzini, stroncato da un male a 52 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - L’alberghiero Panzini in lutto per la prematura scomparsa di Alessandro Mezzanotte. Assistente tecnico del ricevimento, lavorava nella reception della scuola ed era lui ogni mattina a dare il benvenuto ad alunni e professori. Aveva 52 anni. A strapparlo all’affetto dei suoi cari e alla grande famiglia del Panzini è stata una malattia che non gli ha lasciato scampo.