Addio al vigile del fuoco eroe salvò un uomo dall’alluvione Simone avebva 48 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Il lungo silenzio del suo cellulare è stato un segnale premonitore per i familiari che, preoccupati per lui e continuando a non ricevere risposta, hanno subito dato l’allarme. La scoperta, per i soccorritori, è stata terribile: quando polizia e 118 sono arrivati nel suo appartamento di Osimo Stazione, ormai non c’era più niente da fare. È morto a soli 48 anni Simone Baldoni, capo squadra dei vigili del fuoco, trovato in casa senza vita ieri mattina.