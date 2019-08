Addio al prof Montesi ha insegnato a intere generazioni: domani i funerali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Scuola in lutto per la scomparsa del professore Nazzareno Montesi detto “Ninni”. L’ex insegnante di francese si è spento all’età d 84 anni venerdì, presso l’ospedale cittadino dove si trovava ricoverato. «Quando si spegne una persona che stimi, sei fortemente dispiaciuto, ma quando se ne va un punto di riferimento come lui, sei affranto ed Iniziano ad arrivare I ricordi – il ricordo del professore Stefano Schiavoni, ex assessore alla Cultura -. L’ho avuto come insegnante di francese in prima media ad Arcevia, è stato collega di mio padre al liceo Medi di Senigallia. Ha insegnato a generazioni di cari amici. Ninni era un raffinatissimo e coltissimo intellettuale al quale abbiamo voluto tutti tanto bene. Un caro amico se ne è andato e siamo sempre più soli».Numerosi i ricordi affidati ieri ai social non appena appresa la notizia della sua scomparsa che si è diffusa in città nel pomeriggio. «Ti abbiamo voluto bene e te ne vorremo per sempre – ricorda una collega del liceo scientifico Medi -. Mi scendono lacrime. Ho riso tanto con te. Ricordo quando a Pompei ti aspettammo a lungo dandoti per disperso e senza cellulari. In corriera studenti e docenti tutti in ansia e tu arrivasti con delle Palme (era la Domenica delle Palme) limoni e mozzarelle, come niente fosse. Ti ricordo per la cultura enorme, i tuoi cimeli, i maglioncini colorati cachemire e il profondo amore per il nostro lavoro di docenti e per i giovani».Tanti anche gli ex alunni che hanno voluto dedicargli un ricordo. «Che la terra le sia lieve, sono tanto triste - le parole di una sua studentessa - arrivederci prof la ricorderò per sempre in giro con la sua bicicletta e sarà un pensiero colmo di affetto». «Indubbiamente è deceduto il miglior professore che io abbia mai avuto - scrive un altro -. Un uomo che dava ogni giorno, concretamente, un senso alla parola insegnamento». I funerali si terranno domani mattina alle 10 nella chiesa di San Martino.