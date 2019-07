Addio Adriano tra i primi ospiti de I Girasoli di Filottrano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO - Si è spento lo scorso venerdì presso l’hospice dove era ricoverato da qualche tempo Adriano Batocco.Aveva compiuto 65 anni lo scorso marzo ed aveva festeggiato questo importante traguardo con i suoi amici del centro diurno I Girasoli di Filottrano. Adriano è stato uno dei primi utenti di questa struttura per persone disabili ad usufruire di questo servizio, lo frequentava tutti i giorni.Adriano non era in grado di parlare ma con i gesti e la mimica facciale riusciva ad esprimere le sue necessità ma soprattutto sapeva comunicare affetto e gioia. Sempre pronto ad accogliere gli altri, mai oppositivo , Adriano riusciva ad essere apprezzato da tutti per la sua sensibilità. Avrebbe dovuto congedarsi da I Girasoli il prossimo dicembre per limite di età, ci sarebbe stata una grande festa , ma una brutta malattia non gli ha concesso questo ultimo saluto. Adriano lascia tre fratelli ma soprattutto un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo.