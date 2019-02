© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Era conosciuto come lo “ Smilzo” ma il suo vero nome era Andrea Misceo storico gestore del bar che si trova all’interno del parco della Cittadella. Amato e benvoluto da tutti, Andrea è venuto a mancare ieri mattina attorno alle 3 all’età di 71 anni nel’Hospice di Chiaravalle dove era stato ricoverato nei giorni scorsi.La scomparsa dell’uomo in poche ore ha fatto il giro della città anche per il fatto che all’interno del parco della Cittadella era praticamente il punto di riferimento per grandi e piccini. Prima ancora di prendere in gestione questa attività, Andrea Misceo aveva fatto diverse stagioni sempre nel settore della ristorazione in molte località turistiche italiane.Amante della musica in tutti i suoi generi, spesso e volentieri dava spettacolo e la gente si fermava in modo particolare nel periodo estivo per ascoltare proprio Andrea che non esitava ad esibirsi assieme ad altri musicisti. Cordiale e gentile con tutti oltre che a gestire il bar l’uomo si prendeva cura del parco e dei suoi sentieri segnalando qualsiasi tipo di criticità all’amministrazione comunale. I funerali di Andrea Misceo che lascia una figlia si terranno domani venerdì 1 marzo alle 10,30 presso la sala del commiato al cimitero delle Tavernelle.