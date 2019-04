Addio a Rossana era la moglie del legale Bonci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - È morta a 80 Rossana Prosperi, moglie dell’avvocato osimano Livio Bonci. Venerdì sera ha avuto un malore che l’ha costretta a recarsi d’urgenza al pronto soccorso di Osimo, dove i medici hanno provato invano a salvarla. Donna elegante, già insegnante ad Osimo, Rossana lascia nello sconforto il suo grande amore, quel Livio Bonci conosciuto in città non solo per lo studio legale in vicolo Alessandro Niccoli, ma anche per il suo impegno come amministratore. I funerali si terranno oggi alle 9,30 al Duomo.